https://news.day.az/world/1531011.html США расширили список санкций против Ирана
США расширили список санкций против Ирана
Власти США в понедельник расширили список санкций в отношении Ирана в связи с подавлением протестов в стране.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский Минфин.
Как следует из сообщения, под рестрикции подпали десять физических лиц, в том числе заместитель министра разведки Ирана, а также четыре представителя Корпуса стражей исламской революции.
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