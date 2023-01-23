США расширили список санкций против Ирана

Власти США в понедельник расширили список санкций в отношении Ирана в связи с подавлением протестов в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский Минфин.

Как следует из сообщения, под рестрикции подпали десять физических лиц, в том числе заместитель министра разведки Ирана, а также четыре представителя Корпуса стражей исламской революции.