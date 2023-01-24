В Алжире упал вертолет

Трое военных, включая полковника, погибли в понедельник в результате крушения армейского вертолета Ми-171 на севере Алжира.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в районе Эль-Аттаф в провинции Айн-Дефла, сообщило информационное агентство Algeria Press Service.

По данным министерства национальной обороны, вертолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Начато расследование с целью выяснения причин и обстоятельств происшествия.

Соболезнования в связи с гибелью членов экипажа армейского вертолета выразил президент Алжира Абдельмаджид Теббун и начальник штаба Национальной народной армии Саид Шангриха.