Финляндия пересмотрит свои планы вступления в НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил то, что заявка страны на вступление в НАТО будет пересмотрена и власти республики продолжат процедуры вхождения в альянс отдельно от Швеции. Об этом 24 января он заявил в эфире общественной телерадиовещательной корпорации YLE, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Финляндии, возможно, придется пересмотреть свою заявку на одновременное членство в НАТО со Швецией, если заявка Швеции будет отложена на более длительный период времени. Нужно оценивать ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе помешало бы прогрессу Швеции в проекте [вступления в НАТО]. Пока рано об этом говорить", - отметил он.

По словам Хаависто, союз Финляндии и Швеции с НАТО будет отложен как минимум до выборов в Турции, которые пройдут в мае. Как отмечает глава финского МИДа, Финляндия, Швеция и Турция намерены провести новую трехстороннюю встречу в начале весны текущего года для того, чтобы дать оценку сложившейся ситуации.