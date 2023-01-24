Совбез Турции обсудит заявки Швеции и Финляндии в НАТО

Совет безопасности Турции в среду обсудит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По информации агентства, заседание совета станет первым в 2023 году. На заседании планируется обсудить ситуацию в Украине, борьбу с терроризмом в свете операций на севере Ирака и Сирии.

"Отдельно будет затронута ситуация в Швеции, где в последнее время имели место провокации в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана и священного Корана. В свете этих провокаций состоится обмен мнениями по заявкам Швеции и Финляндии в НАТО", - говорится в сообщении.