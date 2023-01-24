https://news.day.az/world/1531237.html Названа предварительная причина крушения вертолета с руководством МВД Украины - ВИДЕО
Названа предварительная причина крушения вертолета с руководством МВД Украины - ВИДЕО
Ошибка пилота могла стать причиной крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах.
Причиной крушения вертолета с руководством Министерства внутренних дел Украины в городе Бровары Киевской области, по предварительным данным, стала ошибка пилота. Как передает Day.Az со ссылкой на украинское издание "Страна. ua" со ссылкой на источники в МВД страны.
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