Названа предварительная причина крушения вертолета с руководством МВД Украины

Ошибка пилота могла стать причиной крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах.

Причиной крушения вертолета с руководством Министерства внутренних дел Украины в городе Бровары Киевской области, по предварительным данным, стала ошибка пилота. Как передает Day.Az со ссылкой на украинское издание "Страна. ua" со ссылкой на источники в МВД страны.