Европа смогла значительно снизить потребление газа

Евросоюз благодаря значительным усилиям жителей и бизнеса смог снизить потребление газа в последние месяцы на 20 процентов по сравнению со средним пятилетним значением. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии в Twitter.

Это выше цели в 15 процентов. "Вопреки планам России, Европа получила достаточно энергии, чтобы быть в безопасности этой зимой", - отмечается в сообщении.

В августе 2022 года в ЕС вступили в силу новые правила по сокращению на 15 процентов спроса на газ. Они действуют год с возможностью продления. Речь идет о добровольной экономии топлива.