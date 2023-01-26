Талибы не планируют вводить постоянные ограничения на образование для женщин

Постоянный запрет на обучение для женщин в Афганистане не обсуждается. Об этом заявил глава МВД в сформированном радикальным движением "Талибан" временном афганском кабмине Сираджуддин Хаккани на встрече с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В вопросе образования [для женщин] и их воспитания постоянный запрет не обсуждается, есть разногласия по поводу системы образования, которые можно решить", - сказал Хаккани, слова которого приводятся в заявлении, опубликованном в среду на странице МВД талибов в Twitter. Он добавил, что Афганистан "переживал войны и невзгоды почти полвека", поэтому всем афганцам нужно приложить много усилий, чтобы страна "встала на ноги".

"Без сомнения, здесь был достигнут некоторый прогресс, мы не должны критиковать действия друг друга, потому что избыточная критика мешает пониманию и увеличивает проблемы. Но право женщин на образование и работу - это базовые права, которые мы требуем восстановить", - заявил Гриффитс, который прибыл в Афганистан во главе делегации ООН.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал "отменить возмутительный и губительный запрет на доступ к среднему и высшему образованию для девочек и женщин в Афганистане".

С приходом к власти в 2021 году талибы ввели ряд ограничений, соответствующих, по их мнению, исламским ценностям. В частности, радикалы обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, запретили показывать драматические фильмы и передачи с участием женщин-актрис.

В декабре прошлого года талибы приостановили занятия для девушек в афганских вузах, ввели запрет на присутствие в университетах женщин, включая представительниц профессорско-преподавательского состава, и распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали волну критики со стороны ряда иностранных государств и международных организаций, включая ООН.