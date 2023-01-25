В Великобритании 200 детей-мигрантов пропали без вести

В Великобритании 200 детей-мигрантов, прибывших в страну без сопровождения родителей или опекунов, пропали без вести после того, как их разместили в отеле министерства внутренних дел страны. Об этом 24 января сообщил портал National Public Radio (NPR), передает Day.Az со ссылкой на Известия.

О произошедшем британские власти уведомил министр иммиграции Роберт Дженрик. Он также уточнил, что большинство пропавших были из Албании.

Депутат от Лейбористской партии Питер Кайл заявил, что 76 детей исчезли из отеля в Брайтоне, где министерство внутренних дел Великобритании размещает беженцев.

Газета Guardian в свою очередь отмечает, что министр внутренних дел Великобритании Саймон Мюррей признал пропажу детей. Он рассказал, что как минимум 13 пропавшим меньше 16 лет.

"Министерство внутренних дел не имеет полномочий задерживать несопровождаемых детей, ищущих убежище, в этих отелях, и мы знаем, что некоторые пропадают без вести. Многие из пропавших без вести впоследствии разыскиваются", - сказал Мюррей.