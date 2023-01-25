По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате обрушения части автострады в иранской провинции Альборз. Об этом сообщило в среду агентство Mehr, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел во вторник вечером, на место были оперативно направлены спасательные бригады для оказания помощи пострадавшим. Погибших в результате произошедшего нет.

Причины обрушения не раскрываются.