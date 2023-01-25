https://news.day.az/world/1531596.html В Иране обрушилась часть автострады, есть пострадавшие
В Иране обрушилась часть автострады, есть пострадавшие
По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате обрушения части автострады в иранской провинции Альборз. Об этом сообщило в среду агентство Mehr, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел во вторник вечером, на место были оперативно направлены спасательные бригады для оказания помощи пострадавшим. Погибших в результате произошедшего нет.
Причины обрушения не раскрываются.
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