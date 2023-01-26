Фахреттин Алтун обратился к Илону Маску с призывом

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун попросил владельца и гендиректора Twitter Илона Маска предоставить данные о вмешательстве компании в политическую жизнь республики.

"Объясните, какое вмешательство в политическую жизнь Турции в прошлом осуществлялось через Twitter. Раскройте информацию о тайной цензуре, которая применялась к аккаунтам нашего президента и нашим. Какие возможности для пропаганды систематически предоставлялись действующим против Турции террористическим организациям", - сказал Алтун в среду в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он призвал Маска ответить на эти вопросы, чтобы "весь мир мог ясно и четко увидеть гибридные методы, используемые неоколониализмом". "Дайте объяснения, чтобы мы все снова могли доверять соцсетям и верить, что это платформы для коммуникации", - указал Алтун.