В Японии накрыл рекордный снегопад

В Японии выпало рекордное количество снега.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Из-за непогоды как минимум один человек погиб, задержаны более 300 рейсов в местных аэропортах, более 600 поездов отменены, а пробки на дорогах доходили протяжённостью до 50 километров. Также снежная буря могла стать причиной затопления судна.

Некоторым людям приходилось часами сидеть в застрявших поездах, кто-то шёл до станций пешком по снегу, чтобы укрыться в убежище.

Представляем вашему вниманию данное видео: