https://news.day.az/world/1531677.html В Японии накрыл рекордный снегопад - ВИДЕО
В Японии накрыл рекордный снегопад - ВИДЕО
В Японии выпало рекордное количество снега.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Из-за непогоды как минимум один человек погиб, задержаны более 300 рейсов в местных аэропортах, более 600 поездов отменены, а пробки на дорогах доходили протяжённостью до 50 километров. Также снежная буря могла стать причиной затопления судна.
Некоторым людям приходилось часами сидеть в застрявших поездах, кто-то шёл до станций пешком по снегу, чтобы укрыться в убежище.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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