Военного преступника Оганяна могут лишить депутатской неприкосновенности

Одно из ходатайств о лишении депутатской неприкосновенности лидера фракции Кочаряна "Армения" военного преступника Сейрана Оганяна связано с делом, по которому в качестве обвиняемого проходит экс-министр обороны Армении Давид Тоноян.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Ранее парламентарий от фракции "Армения" Агнесса Хамоян заявила, что Оганян не может ознакомиться с материалами по делу, возбужденному против него. По вопросу о лишении Оганяна депутатской неприкосновенности было представлено три ходатайства, одно из них - в режиме "секретно".

Издание напоминает, что 20 января генпрокурор Армении Анна Вардапетян представила спикеру парламента Алену Симоняну три ходатайства о согласии на возбуждение дела против Сейрана Оганяна. Согласно первому ходатайству Генпрокуратуры, Оганян, будучи министром обороны, совершил растрату в особо крупных размерах (два эпизода дела), а также, исходя из личных и групповых интересов, действовал против интересов служебных, что по неосторожности повлекло тяжелые последствия (два эпизода).

По второму и третьему ходатайствам, Оганян не исполнял служебных обязанностей, что по неосторожности привело к тяжелым последствиям, а также, путем растраты, снова присвоил имущество в особо крупных размерах.