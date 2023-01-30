Девушка на авто вылетела на тротуар и сбила прохожих

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как 20-летняя девушка за рулем автомобиля Chevrolet вылетела на тротуар и сбила четырех пешеходов в Екатеринбурге. Запись распространила местная Госавтоинспекция, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло вечером 28 января на улице Готвальда.

"Водитель на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и уходя от столкновения с автомашиной, заканчивающей поворот налево, допустил выезд на тротуар с последующим наездом на пешеходов", - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе 17-летний парень. Все пострадавшие госпитализированы.

Автоледи рассказала полиции, что ехала из дома и торопилась, чтобы забрать свою дочь от подруги. Она решила, что успеет проскочить перекресток, но выехала на красный свет. При виде встречного автомобиля, девушка попыталась уйти от столкновения, в результате чего выехала на тротуар.