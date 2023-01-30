https://news.day.az/world/1533074.html В Турции назвали дату международной встречи по газовому хабу
В Турции назвали дату международной встречи по газовому хабу
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу состоится в Стамбуле 14-15 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Он отметил, что в саммите примут участие страны-производители с Ближнего Востока, Центральной Азии, а также потребители из Европы.
По его словам, на сегодняшний день Турция наряду с Болгарией, ведет обсуждение вопроса поставок газа в Северную Македонию, Румынию и Молдавию.
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