https://news.day.az/world/1533135.html Сильный пожар уничтожил коммерческую яичную ферму в США - ВИДЕО
Сильный пожар уничтожил коммерческую яичную ферму в США - ВИДЕО
Сильный пожар уничтожил коммерческую яичную ферму, принадлежащую крупнейшему поставщику в США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Тысячи предприятий пищевой промышленности были уничтожены или повреждены в прошлом году в результате множества "случайных пожаров".
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