Сильный пожар уничтожил коммерческую яичную ферму в США
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Сильный пожар уничтожил коммерческую яичную ферму, принадлежащую крупнейшему поставщику в США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Тысячи предприятий пищевой промышленности были уничтожены или повреждены в прошлом году в результате множества "случайных пожаров".