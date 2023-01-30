BP прогнозирует рост доли ОПЕК в мировой добыче нефти

Производство нефти странами - участницами Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) может составить к 2050 году от 45% до 65% от общего объема добычи в мире, увеличившись почти вдвое по сравнению с аналогичным показателем в середине 2020-х годов. Такая оценка содержится в ежегодном прогнозе британской нефтегазовой компании BP, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Прогноз BP рассматривает три возможных сценария развития мировой энергетической отрасли до 2050 года: "Ускоренный" (Accelerated), "Чистый ноль" (Net Zero) и "Новый импульс" (New Momentum).

В середине 2020-х годов, согласно прогнозу британской компании, во всех трех сценариях доля ОПЕК в мировой добыче нефти будет на уровне чуть выше 30%. "Стратегия ОПЕК по добыче учитывает изменяющуюся конкурентную среду. ОПЕК снизит производство в первом десятилетии периода, рассматриваемого в прогнозе, в ответ на увеличение добычи в США и в других странах, не входящих в ОПЕК", - поясняется в докладе.

Однако уже ближе к 2050 году страны ОПЕК увеличат свою долю на мировом рынке нефти на фоне уменьшающегося спроса и снижения конкурентоспособности добычи нефти со стороны США. "Доля ОПЕК в мировом производстве нефти увеличится до 45-65% к 2050 году во всех трех сценариях", - отмечается в прогнозе. Таким образом, показатель может вырасти почти вдвое по сравнению с прогнозируемой долей ОПЕК в добыче нефти в мире в середине 2020-х годов.

Добыча нефти в США, как ожидают в BP, будет расти до конца этого десятилетия, но уже в 2030-х годах начнет снижаться. В ближайшие десять лет производство нефти также увеличится в Бразилии и Гайане и достигнет 5 млн баррелей в сутки (б/с) и 2 млн б/с соответственно к середине 2030-х годов.

Британская компания также прогнозирует, что спрос на нефть к 2050 году будет снижаться из-за уменьшения использования автомобильного транспорта с двигателями внутреннего транспорта и перехода к электротранспорту. Так, аналитики BP полагают, что количество электромобилей в мире вырастет с 20 млн штук в 2021 году до 550-700 млн штук в 2035 году и до 2 млрд штук (или 80% от всего мирового автомобильного парка) к 2050 году. Однако даже при таком сценарии развития мирового энергетического рынка BP считает, что нефть продолжит играть ведущую роль в энергосистеме в следующие 15-20 лет.