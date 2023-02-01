Власти Дании предложили раздать населению страны сотни миллионов евро

Правительство Дании предложило выделить 2,3 млрд датских крон (309,2 млн евро) в 2023 году в качестве адресной помощи гражданам, пострадавшим от повышенной инфляции, сообщается в пресс-релизе на сайте Минфина страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Правительство, которое для начала раздачи денег должно получить одобрение парламентских партий, призывает их к обсуждению этого вопроса. В октябре такая помощь была одной из главных тем избирательной кампании перед выборами в парламент.

Правительство напоминает, что в 2022 году потребительские цены в среднем выросли на рекордные за 40 лет 7,7% в годовом выражении. И хотя инфляция в Дании немного снизилась в ноябре и декабре, ожидается, что она останется на повышенном уровне до конца 2023 года.

Средства будут выделены в первую очередь социально незащищенным слоям населения. Так, пенсионеры получат чек на 5 000 крон (672 евро), не облагаемых налогом. Кроме того, 300 млн крон (40,3 млн евро) предназначены малоимущим семьям с детьми. Власти также предлагают помочь датчанам, "которые отапливают свои дома газовыми плитами, древесиной и так далее".

"Очень многие граждане и датские компании по-прежнему считают, что инфляция высока. С помощью дополнительных средств мы поддержим датчан и предприятия, которые переживают самые тяжелые времена, и поможем им пережить период наибольшей неопределенности. Важно, что мы будем делать это ответственно и нацелимся на тех, кто больше всего нуждается в помощи, чтобы вновь не подпитывать инфляцию", - сказал министр экономики страны Троельс Лунд Поульсен.