Мощное наводнение накрыло Казахстан. В Туркестанской области из-за обильных дождей и резкого потепления начался настоящий потоп, вода залила дороги и дворы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в зоне бедствия находятся 17 населенных пунктов. На кадрах видно, что людям приходится спасаться от стихии на крыше автомобиля, но мощные потоки уносят и машину, и местных жителей.

Из-за размытых дорог жители не могут добраться на работу, а занятия в школах переведены в онлайн-формат. Сейчас спасатели откачивают воду, чтобы избежать подтопления домов.