https://news.day.az/world/1534581.html Мощное наводнение накрыло Казахстан - ВИДЕО
Мощное наводнение накрыло Казахстан - ВИДЕО
Мощное наводнение накрыло Казахстан. В Туркестанской области из-за обильных дождей и резкого потепления начался настоящий потоп, вода залила дороги и дворы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в зоне бедствия находятся 17 населенных пунктов. На кадрах видно, что людям приходится спасаться от стихии на крыше автомобиля, но мощные потоки уносят и машину, и местных жителей.
Из-за размытых дорог жители не могут добраться на работу, а занятия в школах переведены в онлайн-формат. Сейчас спасатели откачивают воду, чтобы избежать подтопления домов.
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