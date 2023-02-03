В Дубае продали пентхаус за рекордную сумму

Пентхаус в одном из самых дорогих жилых домов Дубая продан за $112 млн. Как пишет в пятницу газета The National, это самая крупная в истории эмирата сделка по продаже недвижимости, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Площадь квартиры с девятью спальнями и бассейном превышает 3,5 тыс. кв. м. Она расположена на верхнем из 28 этажей комплекса Bulgari Lighthouse в районе Джумейра.

В 2022 году наблюдался резкий рост цен на жилье в Дубае. При этом значительно увеличился спрос на недвижимость класса "люкс" - было продано 219 домов стоимостью более $10 млн каждый.

На сектор недвижимости приходится более трети экономики Дубая. Как считают эксперты, в 2023 году продажи объектов недвижимости в ОАЭ могут превысить показатели 2022 года, когда в стране их было реализовано на рекордную сумму около $56 млрд - примерно на 81% больше, чем в 2021 году.