https://news.day.az/world/1534762.html На Западе сочли объяснения Ирана по Фордо неудовлетворительными
На Западе сочли объяснения Ирана по Фордо неудовлетворительными
Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция считают неудовлетворительными объяснения иранской стороны по нарушению обязательств по ядерной сделке на объекте в иранском Фордо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление четырех государств, передает Day.Az.
"Утверждения Ирана, что данная ситуация является результатом ошибки, неудовлетворительны", - сказано в сообщении.
Согласно заявлению, вышеуказанные страны оценивают действия Ирана на базе объективных докладов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
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