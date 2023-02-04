На Западе сочли объяснения Ирана по Фордо неудовлетворительными
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Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция считают неудовлетворительными объяснения иранской стороны по нарушению обязательств по ядерной сделке на объекте в иранском Фордо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление четырех государств, передает Day.Az.

"Утверждения Ирана, что данная ситуация является результатом ошибки, неудовлетворительны", - сказано в сообщении.

Согласно заявлению, вышеуказанные страны оценивают действия Ирана на базе объективных докладов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).