Автобус с пассажирами перевернулся на трассе под Ярославлем

В Тутаевском районе Ярославской области рейсовый автобус выехал в кювет и перевернулся, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В местном управлении МВД сообщили, что все произошло в 09:53 вблизи поселка Фоминское.

"Водитель автобуса, выполняющего рейс по маршруту Рыбинск - Ярославль, не справился с управлением. Транспортное средство занесло, автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. В салоне находилось 18 человек", - рассказали в ведомстве.

Пострадали три человека, из них одного отправили в больницу, а еще двоим помогли на месте.

Прокуратура Ярославской области организовала проверку по факту аварии. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, Росгвардии и медики.