Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 248

Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 248 человек, а раненных - до 700. Об этом заявил замминистра здравоохранения Сирийской Арабской Республики Ахмед Дамирия, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Согласно новым данным, жертвами землетрясения стали 248 человек, пострадали 700", - сказал он, отметив, что спасательные работы и подсчет жертв продолжаются.