https://news.day.az/world/1535357.html Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 248
Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 248
Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 248 человек, а раненных - до 700. Об этом заявил замминистра здравоохранения Сирийской Арабской Республики Ахмед Дамирия, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Согласно новым данным, жертвами землетрясения стали 248 человек, пострадали 700", - сказал он, отметив, что спасательные работы и подсчет жертв продолжаются.
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