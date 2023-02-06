Турция обратилась к НАТО с просьбой о помощи после землетрясения

Правительство Турции направило в НАТО запрос о предоставлении помощи после разрушительного землетрясения, которое уже унесло жизни не менее 1541 человека, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Анкаре запросили у альянса бригады и оборудование скорой медицинской помощи, поисково-спасательные команды и полевые госпитали.