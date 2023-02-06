https://news.day.az/world/1535528.html Турция обратилась к НАТО с просьбой о помощи после землетрясения
Турция обратилась к НАТО с просьбой о помощи после землетрясения
Правительство Турции направило в НАТО запрос о предоставлении помощи после разрушительного землетрясения, которое уже унесло жизни не менее 1541 человека, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В Анкаре запросили у альянса бригады и оборудование скорой медицинской помощи, поисково-спасательные команды и полевые госпитали.
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