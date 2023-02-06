Экстренная помощь отправлена ​​в провинции в зоне бедствия в Турции

Экстренная помощь в размере 250 миллионов лир была отправлена ​​в турецкие провинции в зоне стихийного бедствия.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал директор подразделения Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) Орхан Татар.

"В настоящее время аварийно-спасательные работы в регионах проводят 9 688 человек из числа личного состава. Экстренная помощь в размере 250 миллионов лир была отправлена ​​в провинции в зоне стихийного бедствия", - сказал он.

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 1 651, пострадавших - 11 119 человек, разрушено 3471 здание.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.