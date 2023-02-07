"Турецкие авиалинии" доставили в зону землетрясения 850 тонн гуманитарной помощи

Авиакомпания "Турецкие авиалинии" (THY) доставила 850 тонн гуманитарной помощи и перевезла поисково-спасательные группы, в которые входят в целом 12 839 человек, в зону, пострадавшую от землетрясения.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом на своей странице в социальных медиа сообщил пресс-секретарь авиакомпании Яхья Устун.

"Рейсами выполняемыми 13 грузовыми самолетами, мы переправили 850 тонн гуманитарной помощи и техники в зону землетрясения. 89 рейсами гуманитарной помощи мы доставили поисково-спасательные группы в целом из 12 839 человек в зону землетрясения", - говорится в публикации.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 3 549, пострадали 21 103 человека.