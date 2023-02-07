Командующий армией Бахрейна предупредил Иран

Командующий армией Бахрейна Халиф бин Ахмед аль-Халифа обвинил Иран в терроризме и дестабилизации ситуации в регионе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Халиф бин Ахмед аль-Халифа заявил, что они не доверяют режиму мулл из-за постоянных угроз и терроризма в отношении стран Персидского залива.

Командующий призвал Иран прекратить враждебную политику.

"Страны Совета сотрудничества государств Персидского залива могут разными способами ответить Ирану, и мы готовы к любым вариантам", - подчеркнул он.