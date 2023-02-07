https://news.day.az/world/1535852.html Командующий армией Бахрейна предупредил Иран
Командующий армией Бахрейна предупредил Иран
Командующий армией Бахрейна Халиф бин Ахмед аль-Халифа обвинил Иран в терроризме и дестабилизации ситуации в регионе.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Халиф бин Ахмед аль-Халифа заявил, что они не доверяют режиму мулл из-за постоянных угроз и терроризма в отношении стран Персидского залива.
Командующий призвал Иран прекратить враждебную политику.
"Страны Совета сотрудничества государств Персидского залива могут разными способами ответить Ирану, и мы готовы к любым вариантам", - подчеркнул он.
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