В провинции Килис, пострадавшем от землетрясения, никого под завалами не осталось

В настоящее время поисковые работы в районе Килиса в Турции завершены. Никого под завалами не осталось.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Министр торговли Турции Мехмет Муш.

Он отметил, что в Килисе погибли 22 человека, 466 получили ранения.

"В настоящее время 14 из них находятся в реанимации. Остальные граждане были отпущены домой. Соответствующими структурами было установлено, что стихия нанесла серьезный урон 138 зданиям, 119 зданий были полностью разрушены землетрясением, 20 зданиям нанесен незначительный ущерб. Никого под завалами не осталось.

В настоящее время в Килисе идет работа над выявлением ущерба, жизнь здесь начнет постепенно нормализоваться", - отметил он.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения достигло 3 549 человек.

По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях поддержки поисково-спасательных операций, проводимых в районе землетрясения, 6 февраля в братскую страну были отправлены спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана, численностью в 420 человек, с соответствующим оборудованием и поисково-спасательными собаками и уже приступили к поисковым работам.

Кроме того, с целью ликвидации последствий землетрясения в Турцию также отправлены мобильные полевые госпитали МЧС, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и принадлежностями, а также группа из 41 специалиста (врачей и спасателей).

По поручению Президента Ильхама Алиева, сегодня в зону бедствия отправлена группа военно-медицинской службы Азербайджанской армии, в составе 10 военных врачей и 8 ассистентов.