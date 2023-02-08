Глава Минздрава Сирии сообщил о 1 250 погибших и 2 050 пострадавших при землетрясении

Число погибших в Сирии в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля, возросло до 1 250.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду министр здравоохранения арабской республики Хасан аль-Габаш.

По его данным, еще 2 050 пострадавших были доставлены с травмами в больницы. "Это неокончательные цифры, учитывая, что поисково-спасательные работы продолжаются", - указал глава Минздрава.