https://news.day.az/world/1538237.html В Латвии установлен антирекорд рождаемости за 100 лет
В Латвии установлен антирекорд рождаемости за 100 лет
В Латвии в 2022 году зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за последние 100 лет. Об этом сообщает департамент статистики страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно информации, рождаемость в Латвии в 2022 году упала на 10,8% по сравнению с предыдущим годом.
"На свет появились 15 535 новорожденных, сообщает департамент статистики", - говорится в сообщении.
Такой показатель стал антирекордом за столетие.
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