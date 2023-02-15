В Латвии установлен антирекорд рождаемости за 100 лет

В Латвии в 2022 году зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за последние 100 лет. Об этом сообщает департамент статистики страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации, рождаемость в Латвии в 2022 году упала на 10,8% по сравнению с предыдущим годом.

"На свет появились 15 535 новорожденных, сообщает департамент статистики", - говорится в сообщении.

Такой показатель стал антирекордом за столетие.