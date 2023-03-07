https://news.day.az/world/1544415.html В Турции произошли три землетрясения подряд
В Турции произошли три землетрясения подряд
В турецком регионе Кайсери произошли три землетрясения подряд.
Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Было отмечено, что магнитуда землетрясений составила 4,7, 4,4 и 4,3.
Землетрясения, которые также ощущались в близлежащих провинциях, произошли на глубине 12 километров.
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