В Турции произошли три землетрясения подряд

В турецком регионе Кайсери произошли три землетрясения подряд.

Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Было отмечено, что магнитуда землетрясений составила 4,7, 4,4 и 4,3.

Землетрясения, которые также ощущались в близлежащих провинциях, произошли на глубине 12 километров.