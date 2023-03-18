Трамп призвал сторонников к протестам в связи с возможным задержанием

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает задержания во вторник, 21 марта, в связи с чем призвал своих сторонников выйти на протесты. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов Америки будет задержан во вторник на следующей неделе. Выходите на протесты, верните нашу страну!" - написал Трамп заглавными буквами.

Трамп также обрушился с критикой на "коррумпированную и крайне политизированную" окружную прокуратуру Манхэттена.