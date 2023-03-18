https://news.day.az/world/1548004.html Трамп призвал сторонников к протестам в связи с возможным задержанием
Трамп призвал сторонников к протестам в связи с возможным задержанием
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает задержания во вторник, 21 марта, в связи с чем призвал своих сторонников выйти на протесты. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов Америки будет задержан во вторник на следующей неделе. Выходите на протесты, верните нашу страну!" - написал Трамп заглавными буквами.
Трамп также обрушился с критикой на "коррумпированную и крайне политизированную" окружную прокуратуру Манхэттена.
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