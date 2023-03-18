Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки.

Об этом сообщает Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В результате наших переговоров с обеими сторонами (Россией и Украиной. - "Газета.Ru") мы продлили срок действия соглашения, который истекает 19 марта", - сказал президент Турции.