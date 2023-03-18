https://news.day.az/world/1548014.html Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки
Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки.
Об этом сообщает Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В результате наших переговоров с обеими сторонами (Россией и Украиной. - "Газета.Ru") мы продлили срок действия соглашения, который истекает 19 марта", - сказал президент Турции.
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