Против Трампа готовится обвинение

Окружной прокурор Манхэттена готовится на следующей неделе предъявить обвинение экс-президенту США Дональду Трампу. Как передает Day.Az, об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в суде.

Стало известно, что офис прокурора запросил встречу с правоохранительными органами еще 16 марта, однако она так и не была назначена. Источник полагает, что она пройдет на предстоящей неделе.

Ранее 18 марта Трамп заявил, что его могут задержать 21 марта по делу, возбужденному прокуратурой Манхэттена. Он призвал сторонников выходить на протесты.

Бывший американский лидер раскритиковал прокуратуру Манхэттена за коррупцию и политизированность.