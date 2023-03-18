Погибли как минимум три человека при землетрясении в Эквадоре

По меньшей мере три человека погибли в результате произошедшего в субботу утром в Эквадоре землетрясения магнитудой 6,7.

Как передает Day.Az, об этом сообщает местная газета Semana со ссылкой на данные спасателей.

Как отмечает издание, в настоящий момент ведется разбор завалов в городе Наранхаль. Также, по данным газеты El Universo, несколько человек получили ранения. В момент землетрясения они находились в автомобиле, на который обрушилась часть стены.

Отмечается, что в нескольких городах на западе страны частично отсутствует электроснабжение.