https://news.day.az/world/1548043.html Погибли как минимум три человека при землетрясении в Эквадоре
Погибли как минимум три человека при землетрясении в Эквадоре
По меньшей мере три человека погибли в результате произошедшего в субботу утром в Эквадоре землетрясения магнитудой 6,7.
Как передает Day.Az, об этом сообщает местная газета Semana со ссылкой на данные спасателей.
Как отмечает издание, в настоящий момент ведется разбор завалов в городе Наранхаль. Также, по данным газеты El Universo, несколько человек получили ранения. В момент землетрясения они находились в автомобиле, на который обрушилась часть стены.
Отмечается, что в нескольких городах на западе страны частично отсутствует электроснабжение.
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