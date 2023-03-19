Представители Японии, США и Южной Кореи обсудили ракетный пуск КНДР

Директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на полуострове Ким Гон в ходе состоявшихся в воскресенье телефонных переговоров обсудили очередной ракетный пуск КНДР. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, стороны подтвердили курс на продолжение тесного сотрудничества в сфере выработки подхода к ситуации вокруг КНДР.

Согласно информации Минобороны Японии, ракета КНДР в воскресенье пролетела до 800 км, достигнув максимальной высоты 50 км, и упала вне японской исключительной экономической зоны. Есть вероятность, что она обладала изменяемой траекторией полета. В связи с произошедшим Япония выразила протест КНДР по линии посольства в Пекине. Запуск стал девятыми с начала года.

Предыдущие испытания состоялись 16 марта. Запуск межконтинентальной баллистической ракеты был проведен перед началом первого за 12 лет визита президента Южной Кореи в Японию, где одной из тем переговоров стала ракетно-ядерная программа Пхеньяна.