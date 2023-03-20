Наводнение в Пакистане

Не менее 10 человек стали жертвами наводнения, вызванных проливными дождями в пакистанской провинции Белуджистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, проливные дожди обрушились в ночь на воскресенье на города Хуздар, Зоб и Аваран.

В результате стихийного бедствия погибли 10 человек, 8 из которых члены одной семьи. В числе погибших двое детей и три женщины.

Некоторым зданиям в регионе нанесен ущерб.