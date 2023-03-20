https://news.day.az/world/1548238.html Наводнение в Пакистане - есть жертвы
Наводнение в Пакистане - есть жертвы
Не менее 10 человек стали жертвами наводнения, вызванных проливными дождями в пакистанской провинции Белуджистан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, проливные дожди обрушились в ночь на воскресенье на города Хуздар, Зоб и Аваран.
В результате стихийного бедствия погибли 10 человек, 8 из которых члены одной семьи. В числе погибших двое детей и три женщины.
Некоторым зданиям в регионе нанесен ущерб.
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