https://news.day.az/world/1548390.html Пассажир из Индии пытался провезти в Россию наркотики в консервах - ВИДЕО
Пассажир из Индии пытался провезти в Россию наркотики в консервах - ВИДЕО
Россиянин пытался провезти в Россию из Индии наркотики в консервных банках из-под помидоров. Контрабандиста задержали сотрудники Шереметьевской таможни. В багаже у 51-летнего мужчины обнаружили восемь жестяных банок, внутри которых находились 1,6 килограмма гашиша, сообщили 20 марта в пресс-службе ФТС России, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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