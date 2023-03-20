Пассажир из Индии пытался провезти в Россию наркотики в консервах

"Восемь консервных банок с гашишем обнаружили у пассажира рейса Дели-Москва сотрудники Шереметьевской таможни", - сообщили в таможне.

Наркотики обнаружила овчарка таможенников по кличке Пакко-Прайд. Когда багаж пассажиров проходил через багажную ленту, собака начала активно царапать чемодан и рюкзак мужчины. Багаж решили дополнительно осмотреть.

Внутри чемодана помимо личных вещей и индийских благовоний обнаружили жестяные банки фабричной закатки. На этикетках значилось, что внутри находятся протертые помидоры, какао и паштет из утки. Однако при вскрытии обнаружили, что в консервах лежит зеленое вещество. Экспертиза подтвердила, что это наркотик гашиш.

"Мужчина пояснил, что консервы его попросили привезти в Москву знакомые, и о том, что в них содержится, он ничего не знал", - рассказали таможенники.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотических средств в крупном размере".