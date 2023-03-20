Акции крупнейшего банка Швейцарии обвалились после покупки Credit Suisse

На открытии торгов в понедельник, 20 марта, акции крупнейшего банка Швейцарии UBS обвалились на 16 процентов, свидетельствуют данные Швейцарской биржи SIX Swiss Exchange. Падение стало рекордным с сентября 2008 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В нижней точке стоимость ценных бумаг UBS опускалась до 14,38 швейцарского франка (15,51 доллара) за штуку, однако через полчаса после открытия биржи котировки пошли вверх. На момент написания материала акции отскочили от минимума и достигли 16,48 франка (17,77 доллара).

Снижение котировок произошло на фоне объявления о поглощении кредитной организации Credit Suisse, который стал одним из нескольких банков, оказавшихся на грани краха на предыдущей неделе. Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 принадлежащей им акции Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за бумагу.

Акции Credit Suisse на открытии торгов также рухнули, падение к закрытию в пятницу, 17 марта, составило 62 процента. Параллельно снижались бумаги других ведущих европейских банков. Более чем на шесть процентов упали акции немецкого Deutsche Bank, французских BNP Paribas и Societe Generale, а также британского Barclays. Немного меньше потеряли бумаги британского HSBC и итальянского UniCredit - падение составило четыре процента.

О покупке UBS своего конкурента стало известно 19 марта. Сумма сделки составила 3 миллиарда франков (3,25 миллиарда долларов). Изначально UBS предложил купить Credit Suisse за меньшую стоимость, один миллиард долларов, а после заявлял об удвоении суммы. При этом еще 17 марта сообщалось, что оба банка выступают против слияния.