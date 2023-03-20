Тойво Клаар и Чавушоглу встретились в Брюсселе

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и грузинскому кризису Тойво Клаар встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Day.Az, Клаар поделился об этом на своей странице в Твиттере.

"Сегодня для меня большая честь встретиться с Чавушоглу в Брюсселе", - говорится в сообщении.