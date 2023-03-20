https://news.day.az/world/1548489.html Тойво Клаар и Чавушоглу встретились в Брюсселе
Тойво Клаар и Чавушоглу встретились в Брюсселе
Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и грузинскому кризису Тойво Клаар встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Как передает Day.Az, Клаар поделился об этом на своей странице в Твиттере.
"Сегодня для меня большая честь встретиться с Чавушоглу в Брюсселе", - говорится в сообщении.
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