https://news.day.az/world/1548568.html Во вспомогательном здании турецкого агентства произошел пожар
Во вспомогательном здании турецкого агентства произошел пожар
Сегодня около 05:00 во вспомогательном здании Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) произошло возгорание.
Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространило AFAD.
"Пожар был потушен в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
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