Во вспомогательном здании турецкого агентства произошел пожар

Сегодня около 05:00 во вспомогательном здании Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) произошло возгорание.

Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространило AFAD.

"Пожар был потушен в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.