Россия и Китай договорились о совместных учениях

Россия и Китай договорились о регулярном совместном патрулировании на море и в воздухе, а также о проведении совместных учений.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении, подписанном по итогам переговоров лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Было отмечено, что Россия и Китай выражают большую обеспокоенность усилением связей НАТО со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по военным вопросам.

"Москва и Пекин выступают против всех односторонних санкций, введенных в обход Совета Безопасности ООН. Российская Федерация и Китай призывают к прекращению всех шагов, которые привели к росту напряженности в Украине и продлению военных действий.

Россия и Китай призывают НАТО уважать суверенитет других государств и их интересы.

Россия подтверждает свою приверженность принципу "единого Китая" и признает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая", - отмечается в совместном заявлении.