https://news.day.az/world/1548701.html Байден хочет сохранять открытыми каналы связи с Китаем
Байден хочет сохранять открытыми каналы связи с Китаем
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил во время брифинга, что президент США Джо Байден хочет сохранять каналы связи с КНР открытыми и визит ее председателя Си Цзиньпина не изменил данную позицию.
Трансляция мероприятия велась на YouТube-канале Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Президент хочет, чтобы каналы связи с Китаем оставались открытыми. В этой связи ничего не изменилось", - сказал Кирби.
По его словам, американская сторона продолжит разговор с китайским лидером "в подходящее время".
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