Байден хочет сохранять открытыми каналы связи с Китаем

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил во время брифинга, что президент США Джо Байден хочет сохранять каналы связи с КНР открытыми и визит ее председателя Си Цзиньпина не изменил данную позицию.

Трансляция мероприятия велась на YouТube-канале Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Президент хочет, чтобы каналы связи с Китаем оставались открытыми. В этой связи ничего не изменилось", - сказал Кирби.

По его словам, американская сторона продолжит разговор с китайским лидером "в подходящее время".