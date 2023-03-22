Более 30 человек пострадали при опрокидывании судна в Эдинбурге

В Эдинбурге в результате опрокидывания судна пострадали 33 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Telegraph, об этом сообщила Шотландская служба скорой помощи.

Отмечается, что 21 человек был доставлен в больницу, а 12 получили медицинскую помощь на месте происшествия.

"Буревестник", как переводится название исследовательского судна RV Petrel, после нескольких порывов ветра накренился примерно на 45 градусов на правый борт.

На место оперативно прибыли спасатели, машины скорой помощи, пожарные расчеты и полиция.