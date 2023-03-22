https://news.day.az/world/1548902.html Более 30 человек пострадали при опрокидывании судна в Эдинбурге - ФОТО - ВИДЕО
Более 30 человек пострадали при опрокидывании судна в Эдинбурге - ФОТО - ВИДЕО
В Эдинбурге в результате опрокидывания судна пострадали 33 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Telegraph, об этом сообщила Шотландская служба скорой помощи.
Отмечается, что 21 человек был доставлен в больницу, а 12 получили медицинскую помощь на месте происшествия.
"Буревестник", как переводится название исследовательского судна RV Petrel, после нескольких порывов ветра накренился примерно на 45 градусов на правый борт.
На место оперативно прибыли спасатели, машины скорой помощи, пожарные расчеты и полиция.
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