Жестокое избиение прохожего полицейскими в Париже

Беспорядки в Париже продолжаются. 23 марта в сердце Франции люди продолжают выходить на улицы, чтобы показать свое несогласие новой пенсионной реформой президента Эммануэля Макрона. Начались стычки с полицией, одна из которых попала на камеру очевидцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах - жестокое избиение. Несколько сотрудников полиции догоняют мужчину, валят его на землю. Однако даже после того как он упал и не мог больше убегать, один из парижских служителей порядка бьет его ногой в голову. Больше мужчина с земли не поднимается.

Однако и этого было мало полицейскому из Парижа. После пинка по лицу одного из сограждан он погнался и начал толкать другого мужчину, который начал снимать происходящее на видео. К месту начали стягиваться прохожие. Первый пострадавший лежал на земле без сознания.

"Такое поведение в отношении граждан, которые имеют те же законы, что и полиция, это позор, открытый им, враг у Елисейского дворца", - пишет один из пользователей Twitter, куда выложили кадры инцидента.

Люди называют произошедшее вспышкой беспричинной агрессии, другие задаются вопросом: "Если такой был приказ, то какова цель? Запугать или сломать импульс?"