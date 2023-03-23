https://news.day.az/world/1548949.html В Таджикистане произошло землетрясение
В Таджикистане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 единиц произошло 23 марта в Таджикистане.
Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.
Эпицентр находился в 96 км к юго-востоку от города Худжанда, где проживают 144 000 человек. Очаг залегал на глубине 8 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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