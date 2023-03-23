В Таджикистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 единиц произошло 23 марта в Таджикистане.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.

Эпицентр находился в 96 км к юго-востоку от города Худжанда, где проживают 144 000 человек. Очаг залегал на глубине 8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.