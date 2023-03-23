https://news.day.az/world/1549134.html Комиссия парламента Турции одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО
Комиссия парламента Турции одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО
Комиссия парламента Турции по иностранным делам дала добро на заявку Финляндии на присоединение к НАТО, сообщает в четверг Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
После этого заявка должна поступить на рассмотрение Великого национального собрания (парламента) Турции.
Ранее в четверг президент Финляндии Саули Ниинистё подписал закон о вступлении страны в Североатлантический альянс. Теперь для завершения процесса вступления в НАТО Финляндии требуется лишь дождаться ратификации со стороны Турции и Венгрии.
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