https://news.day.az/world/1549138.html США поддержали модернизацию самолетов F-16 Турции
США поддержали модернизацию самолетов F-16 Турции
Американское правительство поддерживает модернизацию парка истребителей-бомбардировщиков F-16, имеющихся у Турции, а также поставку ей необходимой военной техники.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это подтвердил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы считаем, что Турция должна получить усовершенствованные самолеты F-16 и модернизационный пакет для имеющихся у нее F-16. Мы полагаем, что это важно для НАТО, для [Североатлантического] альянса", - заявил глава внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
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