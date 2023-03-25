Склад на площади в 1 тысячу "квадратов" загорелся в Ростовской области

Пожар начался на складе целлюлозной продукции в городе Аксай Ростовской области. Об этом сообщает МЧС.

"10:25 мск Аксайский район, город Аксай, Новочеркасское шоссе, загорание металлического склада с целлюлозной продукцией. Обстановка уточняется", - рассказали в ведомстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. К борьбе с огнем привлеки 39 человек и 11 единиц техники.