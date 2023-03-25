https://news.day.az/world/1549504.html Склад на площади в 1 тысячу "квадратов" загорелся в Ростовской области - ВИДЕО
Склад на площади в 1 тысячу "квадратов" загорелся в Ростовской области - ВИДЕО
Пожар начался на складе целлюлозной продукции в городе Аксай Ростовской области. Об этом сообщает МЧС.
"10:25 мск Аксайский район, город Аксай, Новочеркасское шоссе, загорание металлического склада с целлюлозной продукцией. Обстановка уточняется", - рассказали в ведомстве.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. К борьбе с огнем привлеки 39 человек и 11 единиц техники.
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