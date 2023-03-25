В Китае задержали руководителя японской компании

Один из руководителей японской компании задержан в Китае за нарушение местного законодательства. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Название компании не разглашается, как и не указываются обвинения, по которым был задержан гражданин Японии. Подчеркивается, что в настоящее время Токио по дипломатическим каналам пытается добиться от Пекина скорейшего освобождения японского гражданина. Также отмечается, что китайские власти к настоящему моменту не в полной мере разъяснили сотрудникам японского консульства, которые добиваются встречи с задержанным, обстоятельства задержания.