На западе Франции несколько жандармов и фотограф пострадали в ходе беспорядков

Несколько сотрудников французской жандармерии пострадали в результате беспорядков, начавшихся на манифестации против создания оросительных бассейнов для сельскохозяйственных нужд близ коммуны Сен-Солин на западе Франции. Об этом сообщила официальный представитель жандармерии подполковник Нассима Джебли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам точно известно, что есть пострадавшие среди жандармов, однако мы не можем сейчас назвать точное число, поскольку события еще продолжаются", - заявила она в эфире телеканала BFM. Также ведущий новостной передачи в эфире телеканала сообщил, что в ходе столкновений пострадал один из фотографов, освещавших эти события.

В ходе противостояния полицейские активно применяли гранаты со слезоточивым газом и водометы. В Twitter жандармерии сообщается, что на месте присутствует около 3 тыс. ее сотрудников. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен осудил насилие в отношении стражей порядка, выразив им свою поддержку.